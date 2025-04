Na escolha do próximo Papa, “muitos cardeais estarão preocupados com o colapso da ordem mundial"

Escreveu vários livros sobre o Papa Francisco. O que é que, do seu ponto de vista, é distintivo na sua personalidade e no exercício do seu ministério?



Se tivesse de escolher uma característica – ele tem muitas que têm tido impacto em mim –, mas se tivesse de escolher seria a clareza do seu discernimento. As pessoas que trabalham com ele no Vaticano, ou trabalharam antes, na Argentina, dizem que, enquanto a maioria das pessoas tem dificuldade em ver para além do horizonte, ele vê para além dos próximos três horizontes. É muito intuitivo, baseia-se muito no coração, no discernimento dos espíritos. Como o tem feito toda a vida, é muito rápido, muito visceral. Vê com muita, muita claridade.

Quando não vê, tem tendência para esperar. É muito paciente neste sentido. E quando as coisas são claras, avança com muita força, com muita valentia. É claro que pode cometer erros, como todos, mas isso geralmente acontece porque a informação que lhe foi dada é limitada ou defeituosa.

Isso é outra coisa que me surpreende sempre nele: a amplitude das suas fontes de informação. Ele sabe sempre o que está a acontecer – e este é um comentário tanto dos que gostam dele, como daqueles que não gostam. Acho que isto se deve ao seu contacto constante com pessoas comuns, pessoas fora do Vaticano. Claro que de manhã tem audiências oficiais no Palácio Apostólico, mas à tarde, que é normalmente quando o encontro, recebe informalmente pessoas em Santa Marta. Este canal aberto, possibilitado pelo facto de viver em Santa Marta, é fundamental para o exercício do seu papado. Significa que o Vaticano não pode continuar a funcionar como uma corte. O Papa tem este contacto direto com as fontes de informação. Isto parece-me muito importante.

O que de certo modo é revolucionário e inovador…

Acho que sim. Até certo ponto, os papas têm sido tradicionalmente prisioneiros da corte do Vaticano. O Palácio Apostólico, onde os papas têm vivido nos últimos séculos, tem uma série de corredores controlados por intermediários. Vendo isto, Francisco tem construído uma forma de exercer o papado onde não há intermediários. Até os seus secretários pessoais, que são muito bons, muito fiéis, ninguém sabe quem são. Eu sei, porque comunico com eles, mas não são figuras públicas. O Papa pede-lhes que fiquem [a trabalhar] com ele só três anos. Depois são substituídos. Não são intermediários, ajudam-no simplesmente a comunicar, o que é diferente, por exemplo, do que sucedia com Bento XVI e com João Paulo II que tinham secretários muito poderosos, que acabavam por controlar, até certo ponto, o papado, porque controlavam a comunicação. Para Francisco, é muito estratégico varrer com os intermediários.