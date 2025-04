Patriarca de Lisboa pede aos partidos intervenção para subir salários mais baixos

Veja também:

O tempo pascal cruza-se este ano com a pré-campanha para as eleições legislativas antecipadas num calendário eleitoral que depois passará por autárquicas e presidenciais. Depois de ter abordado os desafios da paz, da guerra e do diálogo interreligioso, a segunda parte da entrevista do patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, à Renascença, centra-se nas encruzilhadas sociais e políticas do país.

Gostava que clarificasse o que disse a 14 de março, depois de uma conferência na Universidade Católica sobre o Jubileu dos migrantes, falando sobre "a pressa e a precipitação" nas eleições em Portugal: “Acho que as eleições poderiam e deveriam ter sido evitadas, devia ter prevalecido a capacidade de diálogo”. Deviam ter sido evitadas as eleições?

Faço aqui uma declaração de interesse e gostaria muito que ficasse registada: as eleições são sempre uma ocasião de exercer a democracia, de exercer um direito que custou vidas, labuta, suor e sangue a tantos cidadãos. As eleições são sempre um momento, não apenas de exercer um direito, mas de emergir uma responsabilidade civilizacional, e, portanto, de exercitar a cidadania. Eu sou a favor, aplaudo todas as eleições.

No caso em apreço, creio que estas eleições, à partida, não virão a alterar significativamente aquilo que já existia antes, a fazer fé nos dados das últimas sondagens.

Em segundo lugar, é também verdade que há pouco mais de um ano, fomos chamados às urnas para nos clarificarmos. Substancialmente nada se alterou, até em termos das propostas que os diversos partidos nos possam apresentar.

Por outro lado, creio que há aqui um perigo latente, tendo existido todo este "pressing temporal". Uma vez mais, vamos verificar que, muito provavelmente, as propostas dos chamados programas de governação que os vários partidos vão apresentar, serão propostas a curto e médio prazo, não mais do que isso. Portanto, nem sequer houve tempo para os diversos partidos pensarem num projeto político para o país, por exemplo, para daqui a 20 anos. Onde queremos estar daqui a 20 anos?

Acha que os partidos não têm esse projeto?

Não têm, mas não os condeno por isso. Não tiveram tempo para isso, simplesmente. Estou à vontade para o dizer, dado que ainda não li nenhum programa eleitoral.

Os programas estão também na fase inicial, ainda a serem lançados.

Os diversos partidos tiveram de arranjar um programa para estas eleições, para a conquista do voto imediato. Não é disso que Portugal precisa.

Mas há quem critique muito, também, a falta de entendimento mínimo entre algumas das principais forças em questões estruturais.

Isso é um outro assunto. Para já, gostaria muito de enfatizar isto. E os jornalistas têm a obrigação de colocar o dedo nesta ferida. Onde é que está aqui um projeto político para daqui a 20 anos? Porque tem de ser assim.

E quais são as áreas que esse projeto político devia tocar?

São as tradicionais. É a área que conjuga melhor ensino-formação-trabalho. Ou seja, que os estudantes portugueses soubessem que quando terminarem o seu curso não precisam de ir logo comprar o bilhete de avião para ir trabalhar para outros países, porque aqui não só há trabalho para eles, como existem condições para terem uma vida mediamente digna - não digo minimamente, mas mediamente - digna, com salários dignos, etc.

O segundo ponto, para mim essencial, é uma "pedra no sapato". Peço a todos os partidos que se dediquem verdadeiramente a isto: descolar do nível de salários que os nossos trabalhadores hoje são obrigados a ter. Aquilo é tudo "cá por baixo".

Com a experiência que tenho de vida, quantos não são aqueles que quando chegarem ao dia 20 e qualquer coisa, não têm necessidade de começar a depender de terceiros para chegar ao fim do mês com aquilo que é minimamente [essencial].

São esses os desígnios. E depois, além de todos os outros, há aqui também um outro ponto muito importante para mim: o lugar que Portugal tem na Europa e no mundo. Portugal tem todas as capacidades para que, na atualidade, já não seja um país de periferia, mas seja um país, senão de topo, pelo menos do centro, que seja determinante.

No outro assunto a que fazia alusão, com o qual estou plenamente de acordo - aliás tenho-o dito repetidamente - é exatamente a necessidade de haver consensos em várias áreas, cuja solução já não depende da cidade ou do país, mas de um todo.