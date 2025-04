Imigrantes católicos. "Aqui sinto-me muito livre em exprimir a minha fé"

Em ambos os casos, a relação com Deus tem raízes na infância. No Brasil, Tiago cresceu com uma avó “com muita fé” e com pais cristãos.

Na República Checa, Karin nasceu numa “família tradicional católica”, num país onde quem professa uma religião é “olhado com desdém”. “A vivência da fé é muito intimista”, refere. “Os anos de comunismo contribuíram para isso. Muitos padres foram perseguidos. Quando era pequena lembro-me que celebrávamos missa num dos quartos da casa de campo, à noite, em segredo, para a polícia secreta não saber”, recorda.

Mesmo depois da queda do regime, no país, a religião manteve-se muito ligada à esfera privada. “Uma vez, no Corpo de Deus, um padre teve coragem de fazer uma miniprocissão à frente da igreja, ali em 10m2. As pessoas estavam nervosas. Depois, havia algumas a olhar pela janela de suas casas que deveriam estar a pensar: ‘quem é esta gente esquisita?’ Não me senti à vontade. Havia ali tudo menos alegria de seguir Cristo”.

Quando veio para Portugal, Karin constatou a diferença. “Aqui sinto-me muito livre em exprimir a minha fé. Sei que posso dizer a qualquer pessoa, na rua, que acredito em Deus – ninguém me vai perseguir, ninguém me vai olhar de lado.” E acrescenta: “Aqui, a minha fé está mesmo a florescer, a dar frutos através do serviço na Igreja, mas também das pessoas que eu e o Tiago conhecemos e na comunhão que criámos com elas”.

Quando olham para trás, Karin e Tiago Sousa, ambos com 40 anos, sentem-se abençoados pela família que construíram – têm dois filhos, uma menina de 8 e um menino de 5 anos.

“Todos os dias damos graças pelos dons que Deus nos dá. Estamos a viver um sonho. Temos duas crianças maravilhosas, amigos que são família para nós”, constata a checa, que garante que a partir do momento em que se conhece Deus “não há volta atrás”. “Quanto mais te aproximas de Deus, mais percebes que nenhum outro caminho te vai dar o que Ele te dá”, diz, contando que atualmente estão integrados na paróquia de São Lourenço de Azeitão, no concelho de Setúbal, para onde se mudaram.

No dia em que falaram com a Renascença, estavam a preparar uma via-sacra para crianças. “Todas as sextas-feiras, vamos à via-sacra aqui, na igreja, para adultos. Então, pensámos nos nossos filhos e nos filhos dos nossos amigos e convidamo-los para virem cá a casa. A ideia é ir ao bosque apanhar paus para fazer a cruz. Depois, as crianças desenham cada uma das estações da via-sacra e preparam os textos. Vamos rezar no jardim”, explica Karin. “A ideia é que seja um momento simples passado com Jesus.”