Como é que se vive com esperança entre bebés doentes e idosos fragilizados?

Na semana da Páscoa, conheça a história de uma médica neonatologista que diariamente trabalha com bebés com doenças graves e o testemunho de um voluntário que procura minimizar a solidão dos mais velhos.

Como é que, no meio da adversidade, Maria João Lage e José Ribeiro vivem com esperança e a levam aos outros?

Primeiro o choque, depois a revolta e no final o amor

Todos os dias, Maria João Lage trata de bebés em risco de vida. A pediatra, especialista em neonatologia, trabalha no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e acompanha crianças com malformações e outras patologias graves. “Há muitas doenças que se curam, mas, muitas vezes, apanhamos os pais numa encruzilhada em que perderam a esperança de ter um bebé completamente saudável ou até mesmo com possibilidade elevada de não sobreviver”, diz a médica que começou a exercer em 1998.

Ao longo dos anos, Maria João Lage tem lidado com centenas de famílias nestas situações. Do “choque inicial” provocado pela notícia sobre o estado de saúde dos filhos, os pais passam depois à “revolta contra tudo e contra Deus”. É aí que o medo se instala, assegura. Há mães que temem que os pais se vão embora, porque o bebé é doente. “Há o medo de não conseguir gerir uma deficiência, o medo do sofrimento. O medo é terrível, mas, ao mesmo tempo, o caminho da esperança para estas famílias é agarrarem-se outra vez ao inicial: o amor ao miúdo, que é o grande ponto de apoio e a grande recuperação para o caminho destes pais.” E garante: “Aprendem verdadeiramente a amá-los como eles são. Isso é muito bonito”.

Nas reuniões de equipa da unidade, a pediatra conta que os profissionais partilham o que correu bem e mal. “É muito importante pôr as pessoas a falar sobre o que sentiram e viveram, mas o que mais nos ajuda, no dia-a-dia, são as conversas: reunir com os pais, ver como estão, em que fase do percurso se encontram, se estão a aguentar a revolta”, diz a especialista, acrescentando que se interpretarem esse período em que os pais têm dificuldade em aceitar o estado do filho como um ataque pessoal, isso pode fragilizar a equipa. “Temos de estar centrados em aliviar o sofrimento dos pais e dos miúdos.”