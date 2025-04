Presidente da Cruz Vermelha vê internamentos sociais como "vergonha nacional que temos de combater"

Voltamos agora a uma questão de que falamos no início, porque está aí a campanha eleitoral à porta e até, ao momento, não se tem ouvido falar muito em envelhecimento da população. Somos o país da União Europeia com maior percentagem de idosos, com meio milhão de idosos a viver sós. É preciso convocar os partidos para a perceção, como dizia, deste problema?

É, é preciso convocar os partidos porque, aproveitando, como diz, este momento eleitoral, mais do que debater aquilo que é pueril, aquilo que não tem conteúdo, muitas vezes guerras político-partidárias que à população pouco interessam, importa debater assuntos como definir um objetivo de crescimento económico para o país para, com esse crescimento económico, darmos melhores condições de vida às populações, termos mais capacidade para programas que são necessários. Sim, há que chamar a atenção dos partidos políticos para esta realidade porque sendo importante discutir o crescimento económico, a defesa, a educação, há também que olhar para a saúde e, dentro da saúde, para as situações daqueles que estão isolados, sozinhos.

É necessário, como nós fazemos na Cruz Vermelha, chegar-lhes de alguma maneira. E há que despertar consciências para que os partidos políticos, atingindo o poder, como obviamente é aquilo que os partidos tentam, sejam sensibilizados para esta realidade. O governo ou mesmo o parlamento, num conjunto de iniciativas parlamentares, porque é o parlamento que faz a legislação, devem encontrar respostas adequadas a estas realidades, porque esta população idosa tem necessidades específicas, há que monitorizá-los, há que ver em que condições se encontram. Nós, Cruz Vermelha, temos essa preocupação e temos medidas de chegar a eles através da nossa teleassistência, que estamos a desenvolver com novas metodologias, atendendo ao nível de equipamentos que hoje há para essa monitorização. Sim, há que despertar os partidos políticos para esta realidade e exigir que o parlamento produza a legislação adequada a estas novas necessidades.

É também necessário rejuvenescer o país. Não há uma verdadeira aposta em políticas de incentivo à natalidade?

É um tema a que também não se quer olhar devidamente, mas a natalidade é um dos problemas que o país tem. Ainda na altura em que era presidente da CIP [Confederação Empresarial de Portugal], em concertação social, entregamos um estudo - salvo erro ao primeiro governo de António Costa - no qual sinalizávamos um conjunto de medidas para promover a natalidade. Porque a natalidade é um dos problemas, como disse e repito, que a sociedade portuguesa tem e para o qual temos de encontrar políticas corretas, porque este envelhecimento da população, esta perda de cidadãos que vamos sentindo pelos poucos nascimentos trazem problemas de dimensões de várias naturezas. Não é só a nível da população ativa, do crescimento económico - isso é um problema que não é apenas português, é um problema da Europa. A União Europeia tem de olhar também para isto porque, comparativamente com outros povos, com outras geografias, nós caminhamos para um número de população que compara mal com outras regiões…