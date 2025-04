As periferias de Francisco

Veja também:

A 8 de julho de 2013, menos de quatro meses depois de ter sido eleito Papa, Francisco, que morreu esta segunda-feira, 21 de abril, aos 88 nos, visitou a ilha italiana de Lampedusa, nessa altura o principal ponto de chegada de migrantes e refugiados à Europa, vindos de África.

Naquela que foi a primeira viagem do seu pontificado, Francisco chamou a atenção para os homens, mulheres e crianças que morriam no mar, durante a travessia do Mediterrâneo. Na visita à ilha, criticou a “globalização da indiferença” e lamentou a perda de capacidade de chorar com o sofrimento dos outros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A viagem acabaria por ser uma das marcas de Jorge Mario Bergoglio, o primeiro jesuíta e o primeiro argentino a tornar-se Papa. Desde a eleição, a 13 de março de 2013, as periferias sociais e existenciais foram assumidas como prioridade. Aliás, a decisão de ter escolhido Francisco, como nome a usar no seu pontificado, – uma homenagem a São Francisco de Assis e à sua dedicação aos pobres e à promoção da paz – foi, desde logo, um sinal dessa opção.

Pouco depois de ter ido a Lampedusa, esteve no Rio de Janeiro, no Brasil, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude – nessa altura, encontrou-se com jovens detidos e visitou as favelas da cidade.

“Não haverá harmonia e felicidade para uma sociedade que ignora, que deixa à margem, que abandona na periferia parte de si mesma”, disse o Papa na comunidade de Varginha, em Manguinhos, pedindo aos jovens peregrinos que não deixem “a cultura do descartável” entrar nos seus corações.