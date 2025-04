Combate à "peste do clericalismo" marcou pontificado do Papa Francisco

Mais tarde, ao Conselho de Cardeais lembrou que a sedução pelo clericalismo prejudica a entrada no Reino dos Céus, ao afirmar que “também hoje Jesus diz a todos nós, e também àqueles que são seduzidos pelo clericalismo, que os pecadores e as prostitutas entrarão antes de vocês no Reino dos Céus".

Outro exemplo de uma intervenção firme contra o clericalismo aconteceu em 2018, numa audiência com novos bispos em missão em que deixou um pedido muito claro: "Queridos irmãos, fujam do clericalismo. Digam não aos abusos, sejam eles de poder, de consciência ou de qualquer outro tipo. Significa dizer não com força a todas as formas de clericalismo".

Em 2022, numa conferência sobre o futuro do sacerdócio católico, o Papa disse que o "clericalismo" distorce o verdadeiro significado do sacerdócio.

O maior protagonismo dos leigos na Igreja era uma das suas prioridades, mas isso nunca o demoveu da denuncia e do alerta para o risco dos leigos clericalizados; uma autentica praga na Igreja. “'O clericalismo entranha uma postura autorreferencial que empobrece a projeção rumo ao encontro com o Senhor', explicou o pontífice.