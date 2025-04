Veja também: Francisco, o Papa "todo-o-terreno" que privilegiou as margens

"Papa extraordinário". As reações à morte do Papa Francisco

Poderes, exéquias e eleição de novo Papa. O que acontece de imediato? Morreu o Papa Francisco aos 88 anos. Eram 7h35 desta segunda-feira, 21 de abril. A notícia foi confirmada pela Renascença junto do Vaticano. "Há pouco sua eminência o cardeal Farrell anunciou tristemente a morte do Papa Francisco, com estas palavras: queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar o falecimento do nosso Santo padre Francisco", foi anunciado pela Sala de Imprensa da Santa Sé. Segundo a mensagem, "o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai" esta segunda-feira, às 07h35 desta manhã [06h35 em Portugal Continental]. "Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Sua igreja", é dito. "Ele ensinou-nos a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino", termina a mensagem.

O Papa que veio do "fim do mundo" para nos desarrumar

O Sumo Pontífice, nascido Jorge Mario Bergoglio, sofreu de doença pulmonar, o que o levou a estar internado durante mais de um mês. O internamento iniciou-se no dia 14 de fevereiro, altura em que uma crise de bronquite se agravou, transformando-se numa pneumonia bilateral. Abandonou o hospital a 22 de março. Esta foi a quarta e a mais longa hospitalização de Francisco, desde que se tornou Papa, em 2013. Os problemas de saúde relacionados com os pulmões acompanhavam-no há vários anos, depois de, em jovem, ter sido submetido a uma cirurgia em que lhe foi retirado a parte superior do pulmão direito. A última aparição pública do Papa aconteceu no domingo de Páscoa, na praça de S. Pedro, no Vaticano, quando Francisco foi saudar a multidão antes da leitura da Benção Urbi et Orbi. Numa mensagem lida pelo mestre de cerimónias, Diego Ravelli, o Bispo de Roma alertou que "não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento" e sublinhou que "a necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento".

No texto, Francisco apela "a todos os que, no mundo, têm responsabilidades políticas para que não cedam à lógica do medo que fecha, mas usem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento".

O Papa Francisco visitou Portugal em duas ocasiões: Em 2017, pelo centenário das Aparições de Fátima e em 2023, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Jorge Mario Bergoglio foi um Papa de estreias, em vários aspetos: o primeiro que veio do continente americano, o primeiro jesuíta da história a ocupar a cadeira de Pedro, o primeiro a escolher o nome Francisco e o primeiro a rezar com o povo na sua apresentação.

“Habemus Papam”. Há 12 anos, foi assim que o mundo conheceu Francisco

Natural de Buenos Aires, na Argentina, e filho de emigrantes italianos, diplomou-se como técnico químico e mais tarde entrou para a Companhia de Jesus. Foi professor em vários colégios jesuítas e estudou teologia em Buenos Aires e na Alemanha, onde aprofundou a sua devoção a “Maria, desatadora dos nós”. Com um estilo “todo-o-terreno”, manifestou desde sempre a sua preferência pelos mais pobres, desfavorecidos, sem-abrigo, idosos, pessoas doentes e portadoras de deficiência. No Vaticano, Francisco optou por um pontificado de proximidade, com muitas visitas-surpresa, incluindo a uma loja de discos, a uma farmácia para comprar sapatos ortopédicos e a um oculista para mudar de lentes. Várias vezes desabafou que sentia a falta de andar a pé pelas ruas de Roma e entrar, com amigos, numa pizzaria. Ao longo destes anos, avançou com a reforma da Cúria, apostou na descentralização, defendeu maior colegialidade dos episcopados, a sinodalidade e até a “conversão do papado”. Valorizou a responsabilidade dos leigos e uma maior presença feminina na Igreja, incluindo em lugares de decisão e Dicastérios do Vaticano.

[Notícia atualizada às 09h53 de 21 de abril de 2025]

Na sua última mensagem, Papa alerta que "não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento"