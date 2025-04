"O próximo tem de ser igual ou melhor", ouve-se na Serafina, o bairro onde o Papa pediu aos jovens para não desanimarem

A chuva afastou quase toda a gente da rua, mas, mesmo ao lado da igreja, um café não ignora o acontecimento do dia. Dos altifalantes na esplanada, ouvem-se emissões de rádio, com reações políticas à morta de uma "voz corajosa". Lá dentro, as televisões passam imagens em direto da Praça de São Pedro do Vaticano, intercaladas com fotografias do homem que passou por estas ruas, em agosto de 2023. Jorge Mario Bergoglio – Papa Francisco, para o mundo.

“Escolher um bairro como a Bairro da Serafina é... é verdadeiramente especial”. Tânia Pereira trabalha neste café no Bairro da Serafina, onde nasceu e viveu há 38 anos. Conhece o bairro como a palma da mão. Por isso, as suas palavras – e as lágrimas tímidas que lhe escorrem pelo rosto – servem provavelmente de voz às centenas de católicos que aqui vivem. “Acho que as pessoas sentiram que eram lembradas, de alguma forma”.

Era junho de 2023 quando a agenda do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude surpreendeu e se soube que o Santo Padre ia visitar o Bairro da Serafina. A 4 de agosto, lá estava o Santo Padre, no auditório do centro paroquial, a agradecer a coragem de quem tem lutado pela inclusão social daquele bairro.

Nessa sala, estava Tânia Pereira, mas também Margarida Ferreira. Foi acompanhada pelo filho, agora com sete anos, e que sofre de paralisia cerebral. Naquele dia, viveu um dos momentos mais especiais da sua vida.