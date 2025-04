Papa Francisco e Portugal

Papa reza na Capelinha das Aparições: “Seremos a Igreja vestida de branco”

No ano seguinte, D. António Marto, é nomeado cardeal. É também em 2018 que Francisco convida o padre Tolentino de Mendonça para orientar os Exercícios Espirituais da Quaresma e, poucos meses depois, nomeia-o arquivista e bibliotecário da Santa Igreja romana, cargo que, por inerência, o eleva a cardeal no Consistório de outubro de 2019. Em setembro de 2022, foi nomeado Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação. Num país de pequena dimensão na geografia católica, como é o nosso, causou surpresa a nomeação, no verão de 2023, de mais um cardeal português, com apenas 49 anos, D. Américo Aguiar. Graças ao Papa Francisco, o Colégio Cardinalício passou a contar com seis cardeais portugueses, quatro deles com direito a voto no Conclave.

Inesquecível foi a última visita de Francisco a Portugal, em agosto de 2023. A razão principal da visita foi presidir à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, mas Francisco aproveitou a deslocação para se desdobrar em encontros. Falou aos políticos e ao mundo da cultura, rezou em Fátima, visitou obras sociais e deixou indicações à Igreja. “Sonhamos a Igreja portuguesa como um porto seguro, para quem enfrenta as travessias, os naufrágios e as tormentas da vida”, disse no Mosteiro dos Jerónimos. Apesar do sol escaldante e das limitações da idade, Francisco presidiu com surpreendente vigor à Jornada Mundial da Juventude. E ficaram famosas para sempre estas palavras que dirigiu aos jovens: “Na Igreja há espaço para todos. Na Igreja ninguém sobra, ninguém está a mais, há espaço para todos, jovens e velhos, sãos e doentes, justos e pecadores, todos, todos, todos!”. No centro da cidade e junto ao Rio Tejo, um milhão e meio de jovens rezou, fez silêncio e aclamou o Papa, numa alegria contagiante. No regresso a Roma, Francisco reconheceu que a JMJ de Lisboa foi a mais bem preparada. E foi também a última do seu pontificado.

