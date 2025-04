Papa Francisco e Portugal

No ano seguinte, D. António Marto, é nomeado cardeal. É também em 2018 que Francisco convida o padre Tolentino de Mendonça para orientar os Exercícios Espirituais da Quaresma e, poucos meses depois, nomeia-o arquivista e bibliotecário da Santa Igreja romana, cargo que, por inerência, o eleva a cardeal no Consistório de outubro de 2019. Em setembro de 2022, foi nomeado Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação.

Num país de pequena dimensão na geografia católica, como é o nosso, causou surpresa a nomeação, no verão de 2023, de mais um cardeal português, com apenas 49 anos, D. Américo Aguiar.

Graças ao Papa Francisco, o Colégio Cardinalício passou a contar com seis cardeais portugueses, quatro deles com direito a voto no Conclave.