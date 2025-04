O caixeiro-viajante, o discreto, o poeta e o organizador. Quem são os cardeais portugueses no conclave

Madeirense natural de Machico, Tolentino foi pároco antes de ser nomeado capelão da Universidade Católica em Lisboa. Foi ainda reitor da histórica Capela do Rato, palco de um dos episódios mais tensos do final do Estado Novo, em que a ditadura quis acabar com uma vigília pela paz.

Foi Bento XVI que introduziu D. Tolentino de Mendonça à Cúria Romana, quando o nomeou, em 2011, para consultor do que é atualmente o Dicastério para a Cultura e Educação — que lidera desde 2022.

Nomeado arcebispo em 2018 — depois de orientar os exercícios espirituais do retiro da Quaresma do Papa e da Cúria — para ser Arquivista e Bibliotecário da Santa Sé, foi criado cardeal em 2019.

Atualmente com 59 anos, D. Tolentino já foi condecorado três vezes, por três Presidentes da República — em 2001, por Jorge Sampaio, em 2015 por Cavaco Silva, e em 2024 por Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo também o convidou a presidir às comemorações do 10 de Junho de 2020.

D. Américo Aguiar, o cardeal da Jornada

“O Papa Francisco é essa pessoa, funciona muito mais pelo gesto, pelo impacto que o gesto tem na sua dinâmica transformadora do que propriamente só por uma filosofia, por uma teologia, por uma afirmação doutrinal, ou até por uma reforma organizativa”, recordou o bispo de Setúbal no dia da morte de Francisco.

Com 51 anos, D. Américo Aguiar é o mais jovem do grupo de cardeais eleitores portugueses. Ao mesmo tempo que foi pároco no Porto, desempenhou várias funções na Diocese do Porto, até ser nomeado presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia em 2016 — assim como diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, da Conferência Episcopal Portuguesa, cargo que deixou ao ser nomeado bispo auxiliar de Lisboa, em 2019.