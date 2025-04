Fiéis entre turistas. Todos os caminhos vão dar à Praça de São Pedro para homenagear Francisco

“Ir a Roma e não ver o Papa” é um atalho português para dizer que alguém passou ao lado do que era mais importante. Mas, desde segunda-feira, é uma frase que se aplica a pessoas de todas as nacionalidades, muitas das quais não conseguem entrar na Basílica de São Pedro, devido à elevada afluência dos fiéis que querem velar Francisco.

No dia em que acolheu o corpo do Papa Francisco, na trasladação para Basílica de São Pedro, a Praça com o nome do mesmo apóstolo recebe ainda muitos turistas, cientes do momento, mas facilmente identificáveis pela azáfama que criam — quer através do movimento constante entre as barreiras, quer pelas conversas claramente animadas ao mesmo tempo que a procissão da trasladação entra na Basílica, ao som da Ladainha dos Santos.

Daniele não tinha viagem marcada para estar em Roma nestes dias. O jovem italiano é de Rocca Priora, tão longe do Vaticano como o famoso Castel Gandolfo, onde Francisco nunca passou as férias que outros Papas aproveitaram. Distingue-se na multidão por estar parado, de rosário na mão enquanto está atento à celebração, que vê através dos ecrãs gigantes.