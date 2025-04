Margarida queria ver o "Papa corajoso", mas não dá a viagem por perdida

Pouco passava das 09h30 desta quarta-feira. Depois de ter visto a urna que transportava o corpo de Francisco atravessar a Praça de São Pedro até entrar na Basília de São Pedro, Margarida estava perdida do grupo que viajou desde a Póvoa de Varzim até Roma. "Ando aflita à procura da minha irmã", confessou à Renascença, gesticulando energicamente com o telemóvel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na ânsia de chegar até perto dos seus, no meio de milhares de fiéis no epicentro do Vaticano, esta jovem começou por contar que a notícia da morte de Francisco veio ainda antes da descolagem: “Soubemos ainda no aeroporto, mas o propósito desta viagem não se perde.”

Margarida viajou até Roma para participar no Jubileu dos Adolescentes, durante o fim de semana. Mas, agora que não pode ver Francisco em vida, prefere valorizar este “momento histórico”.