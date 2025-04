O caixeiro-viajante, o discreto, o poeta e o organizador. Quem são os cardeais portugueses no conclave

Nunca Portugal teve tanto peso na eleição de um novo Papa. Ainda sem data marcada, o conclave onde vai ser escolhido o sucessor do Papa Francisco vai ter quatro cardeais portugueses na Capela Sistina. Longe de estar nas periferias que o Papa não deixava esquecer, foram todos nomeados por Francisco. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

D. Manuel Clemente, o “caixeiro-viajante” “Sois o mais jovem entre os jovens que aqui estão”, disse D. Manuel Clemente sobre o Papa Francisco em 2023, na missa de envio da Jornada Mundial da Juventude. Depois da morte do Santo Padre, o patriarca emérito de Lisboa lembrou Francisco como um Papa “que nós ainda demoraremos muito tempo a apanhar tudo aquilo que ele fez e que ele nos deixou”. E acrescentou que “as fronteiras do Papa Francisco foram sempre as do Evangelho”. D. Manuel foi nomeado patriarca de Lisboa nos primeiros meses de pontificado de Francisco, em 2013, mas apenas passou a ser cardeal em 2015. Nascido em Torres Vedras em 1948, sucedeu a D. José Policarpo na liderança do Seminário dos Olivais e no Patriarcado. Agora descreve-se como “caixeiro-viajante”.

Licenciado em História e doutorado em Teologia Histórica, D. Manuel Clemente coordenou estudos sobre a relação da Igreja com a sociedade e foi bispo do Porto entre 2007 e 2013. Depois de tomar posse no Patriarcado de Lisboa, foi líder da Conferência Episcopal Portuguesa até 2020. O então cardeal patriarca foi o representante português na cimeira convocada pelo Papa Francisco sobre o tema dos abusos sexuais, em 2019. Mas não escapou, em 2022, a críticas e escrutínio pela decisão de não comunicar às autoridades uma denúncia de abusos sexuais de menores por um sacerdote do Patriarcado. Aos 76 anos, é a primeira vez que D. Manuel Clemente vai participar num conclave, e as hipóteses de ser a única vez que enfrenta o peso de eleger o sucessor de Pedro são grandes. Em entrevista à Renascença, afirma que a “centralidade das periferias não sairá do coração dos que vão eleger o sucessor de Francisco”

D. António Marto, o discreto “O Papa iniciou processos que agora precisam de ser continuados”, disse esta terça-feira o cardeal D. António Marto, apontando que o mundo vive “novas condições, novos desafios, que exigem novas respostas, novos caminhos, novos métodos, novas linguagens”. Perto de celebrar 78 anos, D. António Marto é o mais velho dos quatro cardeais eleitores portugueses, mas foi o segundo a ser criado pelo Papa Francisco — em 2018, já depois das celebrações do centenário das aparições de Fátima.

D. António Marto presidiu a essas celebrações como bispo da diocese de Leiria-Fátima, nomeação do Papa Bento XVI que recebeu em 2006, quando era o bispo diocesano de Viseu. O atual cardeal tinha chegado a Viseu em 2004, já depois de quatro anos como bispo auxiliar na Arquidiocese de Braga. De perfil mais discreto, foi condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa em 2022, mas não deixou de remeter a distinção para o Santuário de Fátima. D. José Tolentino de Mendonça, o poeta “Hoje em dia, quando se pede ao cidadão comum que indique os mestres contemporâneos da esperança, um dos nomes mais citados é o do Papa Francisco”, disse D. José Tolentino de Mendonça, a 12 de março, numa das recitações do Rosário pela saúde de Jorge Bergoglio, então internado. As “palavras e gestos” do Papa, acrescentou, foram derrubando “barreiras de incompreensão” até na diplomacia internacional. Talvez o nome português que mais aparece nos clubes de favoritos para suceder a Francisco, o apelo de D. José Tolentino de Mendonça chega a setores onde a Igreja tem, muitas vezes, dificuldade em entrar. O teólogo é mais conhecido por ser poeta, tendo dezenas de obras publicadas em português. Os prémios literários superam a dezena, e incluem o importante Prémio Pessoa, atribuído em 2023.

Madeirense natural de Machico, Tolentino foi pároco antes de ser nomeado capelão da Universidade Católica em Lisboa. Foi ainda reitor da histórica Capela do Rato, palco de um dos episódios mais tensos do final do Estado Novo, em que a ditadura quis acabar com uma vigília pela paz. Foi Bento XVI que introduziu D. Tolentino de Mendonça à Cúria Romana, quando o nomeou, em 2011, para consultor do que é atualmente o Dicastério para a Cultura e Educação — que lidera desde 2022. Nomeado arcebispo em 2018 — depois de orientar os exercícios espirituais do retiro da Quaresma do Papa e da Cúria — para ser Arquivista e Bibliotecário da Santa Sé, foi criado cardeal em 2019. Atualmente com 59 anos, D. Tolentino já foi condecorado três vezes, por três Presidentes da República — em 2001, por Jorge Sampaio, em 2015 por Cavaco Silva, e em 2024 por Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo também o convidou a presidir às comemorações do 10 de Junho de 2020. D. Américo Aguiar, o cardeal da Jornada “O Papa Francisco é essa pessoa, funciona muito mais pelo gesto, pelo impacto que o gesto tem na sua dinâmica transformadora do que propriamente só por uma filosofia, por uma teologia, por uma afirmação doutrinal, ou até por uma reforma organizativa”, recordou o bispo de Setúbal no dia da morte de Francisco. Com 51 anos, D. Américo Aguiar é o mais jovem do grupo de cardeais eleitores portugueses. Ao mesmo tempo que foi pároco no Porto, desempenhou várias funções na Diocese do Porto, até ser nomeado presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia em 2016 — assim como diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, da Conferência Episcopal Portuguesa, cargo que deixou ao ser nomeado bispo auxiliar de Lisboa, em 2019.