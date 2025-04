Dias de azáfama em Roma. O comércio está preparado, mas os transportes públicos estão a falhar

“Tanta gente mostra que todos o amam, todos lhe queriam bem. Veem-se logo imensas pessoas no comboio. Por isso, viemos fazer uma última homenagem, agradecer e rezar”, conta, ladeada por mais três irmãs da mesma congregação.

Na Praça, com água e farnel para aguentar a fila

Do lado de fora da estação de Termini, veem-se fardas e carros caracterizados, da polícia de Roma, também da Arma dos Carabineiros (o equivalente à GNR, em Portugal) e ainda do exército italiano. São o reflexo da mais complexa operação de segurança dos últimos anos na cidade: entre quarta e quinta-feira, segundo a Santa Sé, mais de 50 mil pessoas passaram pela Praça de São Pedro.

O número só tende a aumentar e, por isso, os transportes públicos, nomeadamente as linhas de comboio e autocarro, já foram reforçados entre o Vaticano e as zonas limítrofes da cidade.

Ou, pelo menos, dizem ter sido. Para Joana Barreiros, chegar até às muralhas junto ao Palácio Apostólico foi uma tarefa hercúlea. “Está tudo cheio, é muito difícil entrar e sair”, critica.

Chegou no início da semana para celebrar o aniversário com o namorado. Guardaram o dia para vir ao Vaticano e, apesar de intencionarem prestar uma última homenagem ao Papa, já acabaram com os planos estragados devido às longas filas.