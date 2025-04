Quem é quem no Conclave? Portugal é dos países com mais cardeais eleitores

O que têm todos em comum? Tal como outros 104 cardeais eleitores chamados ao conclave, foram nomeados pelo Papa Francisco. Dando seguimento aos esforços dos seus antecessores para tornar o conclave cada vez mais internacional, Francisco escolheu 108 dos atuais 135 cardeais eleitores – apenas 22 foram nomeados por Bento XVI e cinco por João Paulo II.

Significa, portanto, que oito em cada dez foram nomeados por Francisco, o primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica.

Mais de metade dos cardeais foram, aliás, nomeados nos últimos anos: no conclave vão estar 68 cardeais nomeados entre 2020 e 2025 e 66 cardeais nomeados antes de 2020.

Atualmente, o colégio cardinalício é composto por clérigos de 71 países. Da Europa, 53 cardeais são europeus, ao passo que 23 são asiáticos, 16 provêm da América do Norte, 17, da América do Sul, e quatro da América Central, de acordo com as estatísticas oficiais do Vaticano. Da longínqua Oceânia, entrarão na Capela Sistina quatro cardeais: um da Nova Zelândia, um da Austrália, um da Papua Nova Guiné e outro de Tonga.

"A diversidade é necessária, é indispensável, mas cada som deve concorrer para o resultado comum. E, para isso, é fundamental a escuta mútua, cada músico deve ouvir os outros”, disse Francisco, em setembro de 2023, por ocasião do Consistório em que foram criados 21 novos cardeais, entre os quais o português D. Américo Aguiar.

Tal como habitualmente acontece, Itália é o país com mais cardeais eleitores – são 17. Segue-se os Estados Unidos, com 10, Brasil com sete e França com cinco.