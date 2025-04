Do Vaticano para Santa Maria Maior. Um interativo para perceber o percurso final do Papa Francisco

Exéquias em três atos, a poucos passos de distância

Depois da morte do Papa, todos os rituais acontecem em grande proximidade e, usualmente, dentro do Vaticano.

O Papa Francisco morreu na passada segunda-feira, às 7h35. Nesse dia, às 19h, o cardeal Kevin Farrell, nomeado camerlengo por Francisco em 2019, procedeu ao rito de constatação da morte do Papa Francisco. Nesta cerimónia privada, que decorreu nos aposentos do Papa, na Casa de Santa Marta, foram convidados o cardeal Giovanni Battista Re - o membro mais antigo do Colégio dos Cardeais -, o ministro e vice-ministro da Saúde do Vaticano, e familiares do Papa.

Depois de declarada a morte, nessa mesma noite, o anel pontifício, chamado o anel do pescador, e o selo de chumbo que chancela as Cartas Apostólicas foram destruídos. Às 19h, os aposentos, o quarto e o escritório do Papa, na Casa de Santa Marta e no Palácio Pontifício, foram selados e lacrados com um selo. O rito de constatação da morte terminou com a leitura do atestado de óbito.

O corpo do Papa foi transferido para a Capela de Santa Marta, um espaço privado contíguo ao edifício onde habitou durante o seu pontificado.

Na manhã de quarta-feira, o caixão foi transladado para a Basílica de São Pedro, onde permanecerá até ao funeral. Os fiéis podem velar o Papa Francisco até sexta-feira, mas, apesar da afluência de milhares de pessoas e de promessas de alargamento do horário até à meia noite, o rito de encerramento do caixão do Papa Francisco está marcado para dia 25 de abril, às 20 horas (hora local).

Este ritual volta a ser conduzido pelo cardeal Kevin Farrell, acompanhado pelos cardeais Giovanni Battista Re, Roger Michael Mahony, cardeal presbítero, Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, Mauro Gambetti e o arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano.