Entrevista a D. Américo Aguiar: Igreja não pode fazer "marcha-atrás" depois de Francisco

Destas crises que o mundo hoje enfrenta, as guerras e as questões económicas, qual pode ser mais desafiante para o exercício do próximo pontificado?

O mundo e a Europa, de modo especial, tem um défice de figuras a quem a humanidade ouça de modo transversal. E a única figura que o mundo recentemente tinha era Francisco. Significa que estamos aqui numa "sede vacante" também no que significa uma voz respeitada, querida, amada, ouvida.



A situação que vivemos atualmente, geopolítica de guerra, de economia, da sociedade, do reajustamento das potências, tudo isto será certamente um grande desafio, um enorme desafio de Pedro, independentemente de quem seja, independentemente de quem vem. Mas, segundo aquilo que é a nossa fé, nós acreditamos que quando Deus entrega um desafio, também entrega as capacidades e as forças necessárias para o seu desempenho. Por isso, total confiança e esperança naquilo que o Espírito Santo nos vai dizer.