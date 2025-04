Entrevista a D. Américo Aguiar: Igreja não pode fazer "marcha-atrás" depois de Francisco

O cardeal D. Américo Aguiar considera que a escolha do próximo Papa não poderá ser sinónimo de retrocesso para a Igreja. Em entrevista à Renascença, o também bispo de Setúbal, que em breve participará no Conclave para a eleição do sucessor de Francisco, diz que, no que depender de si, não haverá “marcha-atrás”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O Espírito Santo leva sempre a Igreja para a frente, não tem retrovisor, não tem essa tentação de voltar atrás. Não tem, não pode ter e, daquilo que depende de mim, não terá, obrigatoriamente. Nós temos que continuar, como diz o Papa: ‘Adelante’”, afirma D. Américo Aguiar.

Francisco era atualmente, segundo o cardeal português, a única figura respeitada num mundo mergulhado em várias crises. O próximo Papa terá necessariamente de considerar a atual situação geopolítica internacional, sublinha D. Américo Aguiar. Conhecendo bem o pontificado do Papa Francisco e o seu legado, quais são os aspetos que considera serem fundamentais no próximo pontificado? Eu preferia traduzir este pontificado arriscando uma palavra: fraternidade. O Papa Francisco, do primeiro dia até aos últimos momentos, provocou-nos, convidou-nos, exortou-nos e testemunhou, junto de cada um de nós e da humanidade inteira, a urgência da fraternidade universal. Descobrirmo-nos, irmãos, o bem comum. Estou convencido que muitos problemas do mundo de hoje, da guerra à guerra económica e tantos outros, se resolverão quando eu olhar para quem está do outro lado da mesa, para eu olhar para quem está a viver aquele problema, não como uma ameaça, não como um problema, mas como um irmão. E a partir daí as coisas resolvem-se. Este foi, desde o primeiro momento, a marca essencial deste legado do Papa Francisco. Depois pode ter várias variantes, seja a questão da [encíclica] Laudato Si, seja a questão do seu último documento, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mais o núcleo espiritual, mas sempre nesta coerência da fraternidade universal. Fratelli tutti. Estou convencido que foi e estou convencido, totalmente, que tem que continuar a ser.

Ou seja, essa será uma característica fundamental no próximo Papa? Sim, independentemente de quem seja. Eu estou convencido que o Espírito Santo nestas coisas não tem marcha atrás. O Espírito Santo leva sempre a Igreja para a frente. Não tem retrovisor, não tem essa tentação de voltar atrás, de fazer marcha atrás. Não tem e não pode ter. E daquilo que depende de mim, não terá, obrigatoriamente. Nós temos de continuar, como dizia o Papa: "Adelante!". O Papa Francisco defendeu um conjunto de causas: os pobres, os migrantes, a questão ecológica. Nestas conversas prévias que vão tendo os cardeais, estes já são temas que estão a ser discutidos? Nós não nos podemos pronunciar sobre os conteúdos das reuniões. Eu gostava de repetir algo que disse há dias que acho que é importante para os portugueses e para Portugal, até atendendo a que o tema é muito usado politicamente e a nível partidário. O nosso muito querido e já saudoso Papa Francisco falou-nos dos migrantes com o coração de alguém que viveu na primeira pessoa a situação de migrante. Nós não podemos esquecer que ele é filho e neto familiar de pessoas que foram migrantes da Itália para a Argentina. E quando temos a oportunidade de ler a biografia do Papa, "Esperança", nós ficámos a entender ainda melhor porque razão é que os migrantes tiveram um lugar tão especial no coração do Papa Francisco. E é exatamente a tal fraternidade. Nós, se olharmos para estes irmãos e irmãs do Mediterrâneo, da Ásia, da África, da América Latina, sejam de onde forem, e formos capazes de um afeto por um irmão, todos os problemas que temos elencado desaparecem imediatamente e fraternalmente tentamos resolver.

O "mais humilde dos Papas" vai descansar junto de Maria