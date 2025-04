Nas periferias de Roma, muçulmanos, presos e pobres recordam gentileza do Papa

Veja também:

A sensação é semelhante à do momento em que completamos um puzzle, com as peças a juntarem-se quase automaticamente. Estamos em Primavalle, num dos bairros mais pobres, nas periferias de Roma. Passamos a entrada de uma das paróquias e, logo à frente, a frase “A nossa casa é aberta” parece entrar-nos com vigor pelos olhos a dentro, graças ao contraste entre as letras verdes garrafais e a parede amarelo forte. Cumprimentamos quem nos recebe – e, passado dois dedos de conversa, descobrimos que é muçulmana. É a junção das periferias de Francisco.

“A solidariedade não tem uma igreja. Estou aqui, sou muçulmana. Amor e fé são uma coisa só, não são diferentes consoante a pessoa. Não me importa isso, importa-me a tua alma. Eu posso chamar Alá, tu podes chamar Jesus Cristo. Somos todos iguais. Não há assim tantas diferenças – por exemplo, eu tenho o Ramadão e tu a Quaresma”.

Lyria, muçulmana convicta, italiana e voluntária no Jubileu da Esperança, comemorado este ano pela Igreja Católica. Diariamente, ajuda nesta paróquia os peregrinos que vão chegando e que trazem, também consigo, o espírito de diálogo aberto e fraterno com as outras religiões de que Francisco tantas vezes falou. E que não pode desaparecer.