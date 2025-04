Também em Roma os ucranianos despedem-se do Papa que sempre rezou pela "martirizada Ucrânia"

Passar pela porta de entrada é ser transportado para outro mundo, bem longe do aparato que se vive na cidade por estes dias. Aqui, as pessoas também enchem os bancos, mas assumem o silêncio como ponto de partida. Os cânticos e orações surgem de forma ordeira, ao ritmo do ritual bizantino e organizadas pelo padre, que fala aos fiéis já quase fora do altar.

Para um português, entender estas palavras é uma missão impossível, mas há duas que saltam ao ouvido: Francisco e Kyiv. Estamos, pois, na igreja ucraniana de Roma.

“Temos 90 padres em Itália que pertencem à Igreja Greco-Católica Ucraniana. Eu sou vigário judicial”, conta, à Renascença, o padre Aníbal Soutos. Veio à Catedral de Nossa Senhora do Pasto e de São Sérgio e São Baco dos Ucranianos para a missa da tarde que, entre eucaristia e uma oração posterior, durou praticamente duas horas.

Lá dentro, os dois balcões laterais onde se apoiavam fiéis serviram também para escrever mensagens para o Papa em livros de condolências. A homília falou de Francisco e a despedida aos fiéis também – alguns foram até convidados a subir até à Basílica de Santa Maria Maior, a dez minutos de distância. Há homenagens ao Papa, é certo, mas esperavam algo diferente do Papa.