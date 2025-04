O mundo inteiro em Roma no adeus ao Papa Francisco. Veja as imagens

Cerca de 250 mil pessoas, 200 cardeais, 750 bispos e padres, 4 mil jornalistas juntaram-se na Praça de São Pedro, no Vaticano, para as cerimónias fúnebres do Papa Francisco, neste sábado de manhã.

Entre os chefes de Estado e outros dignitários encontram-se Volodymyr Zelensky e Donald Trump que, de acordo com fontes oficiais do Vaticano e da Ucrânia, conversaram antes da missa - a par de Emanuel Macron e Keir Stammer. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, na qualidade de presidente do Conselho Europeu, também marcaram presença.

O caixão do Papa Francisco foi transportado da Basílica de São Pedro para a Praça por 14 carregadores. Durante a missa, conduzida pelo o Cardeal Giovanni Battista Re, o Livro dos Evangelhos repousou sobre o caixão. No final da cerimónia, o mesmo grupo de homens carregou o caixão de volta ao interior da basílica.

Crentes de todo o mundo juntaram-se na Praça de São Pedro, No Vaticano, para último adeus ao Santo Padre. Ao todo, 250 mil pessoas estiveram presentes na cerimónia fúnebre.



Nas primeiras filas, a representar religiosos de todo o mundo, 200 cardeais e 750 bispos e padres prestaram homenagem ao Papa Francisco e pintaram a multidão de vermelho com as suas vestes. Entre este grupo, estão os cardeais, eleitores e não-eleitores, que participarão no Conclave.