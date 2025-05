Abusos na Igreja. Avaliados 40 pedidos de indemnização até agora

Já estão validados 40 dos 77 pedidos de compensação financeira submetidos por vítimas de abusos sexuais na Igreja. O número foi atualizado no final de mais uma Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pelo presidente D. José Ornelas, que sublinhou que este é um processo que “está a andar bem”, mas que deve ser feito “com toda a seriedade”, mesmo que isso signifique “durar um bocadinho mais de tempo”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os pedidos (que foram recolhidos maioritariamente pelo Grupo VITA, mas também por outros organismos da Igreja) vão agora ser encaminhados para uma nova comissão, a ser criada pela CEP e que vai definir o valor das indemnizações. “Dessa nova comissão, os nomes já estão mais ou menos pensados e brevemente vão ser apontados para entrarem em funcionamento. Em pleno, a comissão vai entrar propriamente [em vigor] depois do mês de setembro, lá para outubro. Depois de criada a comissão, pode começar já a trabalhar sobre o assunto”, adiantou.

Daqui para a frente, e segundo informou fonte da CEP no encontro, espera-se que até julho sejam ouvidas todas as vítimas que pediram compensação financeira e que, até dezembro, todas as indemnizações sejam pagas. “São tempos que me parecem razoáveis”, reforçou D. José Ornelas, que voltou a apelar à sociedade em geral para também fortalecer a resposta às vítimas de abusos sexuais. “Interessa-me, sim, que as nossas crianças tenham uma rede em que se possam apoiar: instrumentos e pessoas que possam ir convenientemente ao encontro delas. A grande maioria destes casos passa-se no âmbito familiar e é muito difícil de lá entrar, se não houver capacidade nas instituições que estas crianças frequentam para ajudar a libertá-las disso”, assinalou. “Não há volta atrás”. Novo Papa vai continuar a sinodalidade de Francisco Quarta-feira, 7 de maio, promete ser um dia com os holofotes virados para o Vaticano. Pela porta da Capela Sistina vão entrar 133 cardeais, com a missão de eleger o novo Papa. Vêm de 71 países e, na leitura de D. José Ornelas, esse é um fator que só traz riqueza ao Conclave.

“É uma coisa muito rica. Aprende-se muito, muito. Aprende-se a valorizar não só as nossas verdades, mas as verdades que têm os outros. E o método sinodal é precisamente esse”, referiu D. José Ornelas, na conferência de imprensa final do plenário da CEP. O também bispo de Leiria-Fátima preferiu não definir nenhum cardeal “como mais conservador ou progressista”, uma vez que, a partir do momento da eleição, o novo Papa “também é formado pela nova função”. Independentemente da figura que compareça na varanda central de São Pedro após o fumo branco, D. José Ornelas está certo de que “não há volta atrás” no caminho de reformas iniciado pelo Papa Francisco. “Eu penso que há um empenho neste sentido, que há gente que tem esperança de voltar atrás, sim. Mas eu acho que isso não é caminho que a Igreja hoje vai aceitar. Este caminho que a Igreja fez, já há quase quatro anos, são caminhos que empenharam desde as bases da Igreja, em cada paróquia, pelo mundo inteiro. (…) Eu penso que o caminho que se fez é de criar cultura de sinodalidade. Dizer para voltar para trás para estas pessoas não seria fácil de aceitar”, apontou.

“Quem pensa diferente, quer um mundo diferente e não quer embarcar nestas avarias, não pode ficar calado. A Igreja e ninguém de boa consciência hoje se pode calar diante das enormidades que estão a ser ditas - e que nós pensávamos nunca mais voltar a ouvir depois da Segunda Guerra Mundial”, defendeu. Apagão e legislativas. O foco tem de “estar nas pessoas” Já sobre o apagão sentido na última segunda-feira na Península Ibérica, D. José Ornelas prefere não comentar as trocas de acusações entre a oposição e governo, sobre a capacidade e a rapidez na resposta às populações. “Acho que há muito ainda para apurar”, começou por referir, para depois pedir uma análise “séria” que evite que situações semelhantes aconteçam no futuro. “É importante apurar responsabilidades e também, eventualmente, culpas. Mas é, sobretudo, necessário encontrar soluções para responder a essas eventuais deficiências que têm sido muito verificadas, para saber bem o porquê de se ter chegado a isto e porque se demorou este tempo a encontrar uma solução. Mais do que isto, é só criar maior rumor, sem utilidade”, apelou. A pouco mais de duas semanas das eleições legislativas e a escassos dias da campanha eleitoral (que arranca no próximo domingo), D. José Ornelas virou-se também para a atualidade política.

