"Gratos para sempre". Migrantes não esquecem o Papa que os resgatou à indiferença

Azza faz uma pausa no discurso. Revisitar esta história como uma memória muito presente. “Este sírio, tinha uma história muito dolorosa: durante a travessia marítima para Chipre, foi separado da família. A sua história foi contada ao Papa, e lembro-me bem de ele nos dizer para ajudarmos essa família”.

E prossegue: “fez um curso de italiano na escola da Comunidade e conseguiu um pequeno contrato de trabalho. Era cabeleireiro, mas teve de esperar algum tempo para poder exercer. Passado um ano, conseguiu emprego numa empresa de limpezas, tem um contrato, os filhos vão à escola. É uma integração plena. A vida dessas pessoas mudou completamente”.

Não foi caso único: “havia outra mulher, também separada da família no mar pela polícia cipriota. Era uma cristã libanesa. O Papa viu-a chorar na Igreja e pediu por tudo que lhe disséssemos que não chorasse. Pediu-me que a acalmássemos e prometeu fazer tudo para ajudar”.

Graças aos corredores humanitários, estas duas famílias conseguiram entrar na Europa, pela Itália. São as vidas que Francisco resgatou à indiferença para lhes dar um lugar na sociedade.

Aquilo que o Papa fez por estas pessoas é citado, ainda, no tempo presente, “como se ainda cá estivesse”.

“Francisco tem um olhar muito humano para os migrantes, independentemente da sua fé. Ele ajuda cristãos, muçulmanos, todos. O mais importante para ele é a nobreza do gesto de ajudar o outro”.

O olhar emociona-se, antes de contar o que aconteceu a seguir. No ano seguinte ao resgate destes refugiados em Chipre, “fomos todos convidados para o aniversário do Papa, a 17 de dezembro, no Vaticano… ele quis celebrá-lo com os migrantes recém-chegados. Foi um gesto de verdadeira amizade e humanidade”.

“Apesar de eu ser muçulmana, o Papa ofereceu-nos terços, a mim e a outras voluntárias. Não se esqueceu das pessoas que chegaram através do corredor humanitário, sabia que estavam a estudar, a integrar-se, e fez questão de convidá-las para o seu aniversário. Só alguém nobre, sábio e gentil é que poderia fazer isto”.

E Francisco fê-lo “com gestos muito concretos… espero que o próximo Papa siga o exemplo do seu irmão mais velho”.