Alfaiate dos Papas garante que vestes do sucessor de Francisco estão "quase prontas"

Mas como se faz a roupa do futuro Papa, sem conhecer a estatura da pessoa? A resposta é “trabalho a triplicar”.

“Estou a fazer três batinas em três tamanhos diferentes – 50, 54, 58, correspondentes a S, M e L. Não sabemos quem será o próximo Papa — se será magro, de constituição média ou mais corpulenta, como João XXIII, um homem mais forte. São três batinas bastante normais, brancas, feitas como devem ser feitas”, explica o alfaiate.

O critério é simples: batina branca, com a pequena capa, as mangas, normais, como todas as vestes de um sacerdote, “mas a do Papa mesmo branca, cor creme, tudo branco. Para mim é um branco ‘Gandhi’, aquele tom creme”.

Todo este espaço no número 90 de Borgo Pio, no coração de Roma, mesmo ao lado da Cidade do Vaticano, é uma viagem a um tempo que ficou lá atrás: os móveis são austeros e robustos, a máquina de costura é toda mecânica, o ferro de engomar é de caldeira com água a ferver, os moldes das roupas são marcados a pastel rosa.

A arte de Raniero Mancinelli não cede à rapidez de uma mecanização impessoal. Todas as peças têm a assinatura de um artista que, aos 86 anos, trabalha com uma energia surpreendente e “com o mesmo entusiasmo” com que começou a trabalhar em 1962, durante o Concílio Vaticano II.

À medida que ganha confiança, o alfaiate convida a visitar o atelier, a oficina longe do olhar dos clientes. É um caos organizado: carrinhos de linhas brancas, pretas e roxas, a máquina de costura, o ferro de engomar.

Mas, afinal, quando é que começou a fazer a roupa do futuro Papa? “Na semana passada, logo depois da morte do Papa, comecei a preparar tudo. Já tinha encomendado o tecido específico e depois comecei a cortar, comecei a costurar. É um tecido simples de lã fresca, italiano, adequado para fazer a batina”.