Dia 1 do Conclave. Que o novo Papa "possa unir todos os países"

Estefania e a mãe, Irma, estão em silêncio há mais de 20 minutos. A poucas horas do início do Conclave, estão tranquilamente sentadas no chão, junto a uma das barreiras mais próximas da entrada da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Com uma serenidade que contrasta com o burburinho que as rodeia, vão olhando para o céu e ouvindo a água a correr da fonte, enquanto observam a monumentalidade da praça e os peregrinos e os turistas que por ali vão passando, mais apressados.

