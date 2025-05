Foi assim o primeiro dia do Conclave. Reveja a emissão especial da Renascença

O Conclave arrancou esta quarta-feira com a tradicional cerimónia de encerramento das portas da Capela Sistina , marcando o início da eleição do 267.º Papa da Igreja Católica.

A jornada começou na Capela Paulina do Palácio Apostólico, com os 133 cardeais eleitores, incluindo quatro portugueses, a deslocarem-se em procissão até à Capela Sistina, ao som da Ladainha dos Santos. O Conclave decorre 16 dias após a morte do Papa Francisco.

“Quem entra Papa sai Cardeal.” A expressão popular ecoou uma vez mais em Roma, refletindo a incerteza habitual das primeiras votações. Desta vez, o Conclave é presidido pelo cardeal Pietro Parolin, dado que o decano e o vice-decano do Colégio de Cardeais têm mais de 80 anos e não participam na eleição.

Já instalados, os cardeais entoaram o hino “Veni Creator” para invocar a assistência divina e procederam ao juramento geral, comprometendo-se com as normas do Conclave e com a manutenção do segredo absoluto sobre os procedimentos.