O dia em que o Conclave começou. "Um momento fundamental para a vida da Igreja e da humanidade"

De olhos postos no ecrã, foi depois enumerando o nome dos cardeais que, à vez, foram fazendo o juramento, no qual prometeram manter segredo sobre o processo da eleição do sucessor de Pedro. Quando chegou a vez de D. Manuel Clemente, o primeiro dos quatro portugueses, o reitor do Pontifício Colégio Português lembrou os últimos dias no Colégio Português. “Fez-nos muito bem, a nós, comunidade, ter os três cardeais [D. Manuel Clemente. D. António Marto e D. Américo Aguiar] connosco durante uma semana e meia. Deram um mote à própria comunidade para enfrentar e viver estes dias com serenidade, com paz, com alegria, com um grande espírito de confiança, de fé e de esperança no futuro.”

Os minutos sucedem-se. Chega a hora de fechar as portas da Capela Sistina. “Extra Omnes [Todos para o exterior]”, ouve-se no interior. As portas fecham-se. Lá dentro, ficam 133 cardeais. O relógio marca 17h45. Na rua, junto ao Vaticano, o padre António Estevão observa atentamente aquele momento. Está confiante. Em breve, o mundo saberá quem será o próximo sucessor de Pedro.