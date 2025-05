Na cabeça do novo Papa Leão XIV. Críticas à administração Trump e uma Igreja onde todos são bem-vindos

Mulheres: ponto de vista "enriquece", mas ordenação "não resolve um problema"

Na mesma entrevista, o agora Papa Leão XIV comentou a nomeação de três mulheres para o Dicastério para os Bispos, afirmando que "em muitas ocasiões vimos que o ponto de vista delas é um enriquecimento".

"Muitas vezes a perspetiva delas coincide perfeitamente com o que outros membros do dicastério dizem; enquanto noutras vezes, a opinião delas introduz outra perspetiva e torna-se uma importante contribuição para o processo", afirmou Robert Prevost, que declarou as nomeações de mulheres "mais do que apenas um gesto da parte do Papa para dizer que agora também há mulheres aqui".

No mesmo ano, já como cardeal, falou sobre possibilidade de ordenação de mulheres como diáconas, sublinhando que "a tradição apostólica é algo que tem sido sublinhada muito claramente, especialmente se queremos falar da questão da ordenação das mulheres para o sacerdócio".

Citado pelo National Catholic Register, Prevost disse que "algo que é preciso dizer é que ordenar mulheres — e algumas mulheres têm dito isto, interessantemente —, 'clericalizar mulheres' não resolve necessariamente um problema, pode criar um novo problema".