​O que vai vestir o novo Papa? Conheça o simbolismo por detrás de cada peça

Uma faixa branca de linho ou seda, também chamada “fáscia”, que é usada por cima da batina, acima da cintura, e representa o compromisso com Cristo e a devoção e submissão do Papa à sua missão, bem como a sua disponibilidade para servir o povo de Deus.

A fáscia de cor branca é de uso exclusivo do Papa, enquanto a vermelha é usada por cardeais, a roxa é destinada aos bispos e a fáscia preta é utilizada por padres e diáconos.

Apenas o Papa pode ter o seu brasão nas extremidades fáscia.

“Pellegrina”



A “pellegrina” é uma capa branca curta, aberta à frente, que o Papa usa sobre os ombro, e que está ligada à batina. Esta veste também pode ser usada pelos cardeais, bispos e padres, mas só o Papa pode usar a "pellegrina", que se assemelha às capas usadas pelos peregrinos católicos no passado, em branco.

Como veste episcopal, a "pellegrina" é regulada pela Instrução do Papa Paulo VI de 1969 sobre o “Traje, Títulos e Brasão dos Cardeais, Bispos e Prelados Menores”.



Roquete

O roquete branco é uma peça de vestuário com mangas e de renda, pela altura do joelho, portanto mais curta do que a sobrepeliz, e que é usada por cima da batina, e indica a posição clerical, sendo também uma lembrança da vocação para servir a Igreja. É utilizada em cerimónias não litúrgicas e simboliza a pureza e a dignidade do Papa.

Sobrepeliz

A sobrepeliz branca, uma veste solta de linho ou algodão, é mais longa e folgada, e simboliza o manto branco do batismo e do renascimento na vida de Jesus Cristo. A cor branca representa a pureza espiritual, a santidade e a humildade do clérigo que a usa.

Mozeta