​O que vai vestir o novo Papa? Conheça o simbolismo por detrás de cada peça

Saiu fumo branco da chaminé montada no telhado da Capela Sistina e o nome do novo Papa vai ser agora anunciado. Mas o que acontece depois do momento mais aguardado?

No fim do Conclave, o Papa recém-eleito vai sair da capela e entrar na “Sala das Lágrimas”, onde será vestido com o traje papal.

Na sala já está tudo pronto e nos cabides já estão batinas brancas disponíveis em três tamanhos – pequeno, médio e grande –, para que o novo Papa possa escolher o mais adequado. Além disso, estão ainda várias caixas de sapatos de vários tamanhos, faixas e outras vestes litúrgicas.