Quem é Robert Francis Prevost, o novo Papa?

Até agora, além de prefeito do Dicastério para os Bispos, era também membro dos dicastérios da Evangelização, Doutrina da Fé, Igrejas Orientais, Clero, Cultura e Educação, entre outros. Fez ainda parte da Comissão Pontifícia do Estado da Cidade do Vaticano.

Como chefe do Dicastério, participou nas últimas viagens apostólicas do Papa Francisco e na primeira e segunda sessões da 16.ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre sinodalidade, realizadas em Roma de 4 a 29 de outubro de 2023 e de 2 a 27 de outubro de 2024, respetivamente.

Durante o internamento do Papa Francisco no Hospital Gemelli, no mês de março, presidiu à oração do Rosário pela saúde do Papa Francisco na Praça de São Pedro.

Um filho de Santo Agostinho que diz que é "pastor, não gestor"

É conhecido por ser um "homem muito calmo e discreto" e em discurso considerou-se um "filho de Santo Agostinho".

Na varanda da Basílica de São Pedro, Leão XIV pediu ajuda aos fiéis: "A Humanidade precisa dele [Cristo] como de uma ponte para chegar a Deus. Ajudem-me também vós a construir pontes no diálogo, com encontros, unindo-nos todos para sermos um povo que acredita na paz", disse.

Em 2023, quando assumiu o dicastério para os bispos, numa entrevista ao Vatican News, disse que um bispo é um pastor, não um gestor. "Estamos muitas vezes preocupados em ensinar doutrina, mas arriscamo-nos a esquecer que o nosso primeiro dever é o de comunicar a beleza e a alegria de conhecer Jesus".

Explicou que mesmo ao assumir a nova função no Vaticano depois de anos de serviço no Perú, e que implicava auxiliar o Papa Francisco a escolher novos bispos, continuava a considerar-se um missionário.