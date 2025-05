Quem é Robert Francis Prevost, o novo Papa?

Em 2014 foi nomeado pelo Papa Francisco como administrador apostólico da Diocese de Chiclayo, do Peru, tendo sido ordenado como bispo nesse mesmo ano. Em setembro do ano seguinte, foi nomeado bispo de Chiclayo em Peru. Desde março de 2018, é adjunto do vice-presidente da Conferência Episcopal Peruana.

Em 2019 foi nomeado membro da Congregação para o Clero em 2019 e membro da Congregação para os Bispos em 2020, tendo sido tornado prefeito para o Dicastério dos Bispos e presidente da Comissão Pontífice para a América Latina em janeiro de 2023.

No mesmo ano, foi criado cardeal pelo Papa Francisco, a 30 de setembro de 2023. Em 6 de fevereiro de 2025, o Santo Padre Francisco o promoveu à Ordem dos Bispos.

Era, até agora, além de prefeito do Dicastério para os Bispos, e presidente da Comissão Pontifícia da América Latina, também membro dos dicastérios da Evangelização, Doutrina da Fé, Igrejas Orientais, Clero, Cultura e Educação, entre outros. Fez ainda parte da Comissão Pontifícia do Estado da Cidade do Vaticano.

Como chefe do Dicastério, participou nas últimas viagens apostólicas do Papa Francisco e na primeira e segunda sessões da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre sinodalidade, realizadas em Roma de 4 a 29 de outubro de 2023 e de 2 a 27 de outubro de 2024, respectivamente.

Durante o internamento do Papa Francisco no Hospital Gemelli, no mês de março, presidiu à oração do Rosário pela saúde do Papa Francisco na Praça de São Pedro.

Um filho de Santo Agostinho que diz que é "pastor, não gestor"

É conhecido por ser um "homem muito calmo e discreto" e em discurso considerou-se um "filho de Santo Agostinho".

Na varanda da Basílica de São Pedro, Leão XIV pediu ajuda aos fiéis: "A humanidade precisa dele [Cristo] como de uma ponte para chegar a Deus. Ajudem-me também vós a construir pontes no diálogo, com encontros, unindo-nos todos para sermos um povo que acredita na paz", disse.

Em 2023, quando assumiu o dicastério para os bispos, numa entrevista ao Vatican News, disse que um bispo é um pastor, não um gestor. "Estamos muitas vezes preocupados em ensinar doutrina, mas arriscamo-nos a esquecer que o nosso primeiro dever é o de comunicar a beleza e a alegria de conhecer Jesus".

Explicou que mesmo ao assumir a nova função no Vaticano depois de anos de serviço no Perú, e que implicava auxiliar o Papa Francisco a escolher novos bispos, se continuava a considerar um missionário.

O último Papa Leão foi Leão XIII, entre fevereiro de 1878 e julho de 1903.