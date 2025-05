Um Leão XIV após quatro votações entre 133 cardeais. Os números do novo Papa

69 - É a idade do Papa Leão XIV. São menos sete anos do que tinha Francisco quando venceu a eleição de 2013 e menos nove anos do que tinha Bento XVI quando foi eleito em 2005, mas mais onze anos do que tinha João Paulo II em 1978.

Assim, Leão XIV torna-se o quarto mais velho cardeal a tornar-se Papa dos últimos 150 anos.