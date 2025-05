"Leão XIV vai desconstruir todas as imagens de confrontação entre progressistas e conservadores”

Pensa que isso pode influenciar as intervenções do Papa Leão XIV? É algo que, de alguma forma, já se viu nas suas suas mensagens para o interior da Igreja, na primeira missa, por exemplo, com a questão do que ele fala do "ateísmo prático" e, depois, também com os apelos à paz a nível global. Estas são intervenções que podem ir nesse sentido, de perceber que os problemas do coração da Igreja são de todos e também os europeus estão no coração do Papa?

Creio que sim, não há dúvida que não pode deixar de ser assim. Ele é um homem de formação europeia, um homem descendente de europeus emigrados para a América. Mais uma vez, um homem que conhece bem o seu próprio país e que conhece bem a América do Sul e que trabalhou na Europa, formou-se na Europa.

Creio que ele tem todas as condições para dar esse seu colorido, o seu colorido. Eu calculo que ele não vai ser um impulsivo como foi o Papa Francisco, que partia a direito, que era imprevisível, que era apocalítico. Vai ser muito mais pragmático, vai ser um homem da observação da realidade, vai ser um homem da escolha certa, um homem da escolha menos polémica, vai ser um homem da desmontagem dos problemas complicados que temos, tanto em moral como na vida internacional.

Espero que ele leve a América a dar o seu contributo para a pacificação do mundo e, portanto, convença o Presidente e os outros titulares de que eles têm um papel e que não podem alhear-se, já que assumiram responsabilidades. Não podem alhear-se do resto do mundo e, portanto, têm de entrar no jogo democrático internacional e desempenhar a sua missão de ser focos de estabilização do mundo e não propriamente de focos de incêndio do mundo.