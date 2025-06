Papa Leão XIV, um mês de uma “suave transição”

“A questão da unidade da Igreja é claramente a sua prioridade”

No primeiro mês do pontificado, Leão XIV optou por não fazer, ainda, mudanças estruturais no Vaticano. “Tem sido um mês de uma suave transição”, considera a historiadora Paula Borges Santos, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI-Nova), adiantando que este “parece ser um tempo de espera e de preparação”. “Fez um corte com o estilo e o pensamento do Papa Francisco, mas com suavidade, sem se colocar debaixo de grandes holofotes”, refere, acrescentando que este tem sido “um mês de discrição”, em que Leão XIV tem respeitado “o luto” pela morte do antecessor, com momentos de “resguardo” e de homenagem.

Nascido a 14 de setembro de 1955, em Chicago, nos Estados Unidos, o Papa, que obteve também a nacionalidade peruana, tem procurado, na opinião de Paula Borges Santos, um conjunto de equilíbrios, “sinal de firmeza e de uma mente com uma grande clareza”. E deixa um exemplo: “Os media, sobretudo os mais ligados à esquerda, tinham uma simpatia pelo Papa Francisco que agora é preciso gerir, numa dimensão que é de respeito e, ao mesmo tempo de conquista de um novo espaço.” No encontro com os jornalistas, a 12 de maio, agradeceu o “serviço à verdade” e pediu que não cedessem à mediocridade.

Paula Borges Santos chama, ainda, a atenção para a centralidade de Cristo, presente nos seus discursos. Na primeira homilia após a sua eleição, afirmou que o compromisso para quem exerce autoridade na Igreja passa por “desaparecer para que Cristo permaneça” e mais tarde, quando tomou posse como bispo de Roma, disse que “a comunhão se constrói primeiramente ‘de joelhos’, na oração e num compromisso contínuo de conversão”.

Para a investigadora, “a questão da unidade, da reconstrução interna da Igreja é claramente a sua prioridade”. E diz: “Leão XIV coloca-se como pastor cuja missão é governar a Igreja. Depois, em segundo lugar, vêm todas as dimensões em que a Santa Sé é chamada a participar, inclusivamente a posição na dimensão geopolítica enquanto Estado.” Basta recordar, por exemplo, que a 18 de maio, na missa de início do pontificado, pediu uma “Igreja unida, sinal de união e de comunhão que se torne fermento para um mundo reconciliado”.