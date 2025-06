Ajudar o próximo, apelos à paz, mais união. Os mais novos querem mudar o mundo a partir da fé

Para Fátima, não regressar para o ano seria como quebrar uma tradição – esta já é a oitava vez que participa na Peregrinação das Crianças. Vem de perto (Azoia, no concelho de Leiria), mas não foi só a proximidade geográfica que a fez tornar-se numa adepta de passar o feriado do 10 de junho no Santuário. “Temos mais momentos de amizade, acaba sempre por ser diferente, com experiências novas, pessoas novas”, explica.

"Precisamos de uma Igreja que escute"

Nas conversas deste ano entre os peregrinos, os temas acabam importados, de quando em vez, daquilo que leem, veem e ouvem nos telemóveis, na rádio e na televisão: as guerras na Palestina e na Ucrânia, a fome que aflige as crianças dessas zonas, as tensões geopolíticas que parecem aumentar.

“O que eles querem é que possa haver paz, que alguém repare no que se passa com crianças aí pelo mundo fora, com fome. Que alguém dê conta disso e que faça alguma coisa por isso”, esclarece Idalina Gomes, catequista que já angariou mais de dez presenças no passaporte desta peregrinação.

Por este recinto fora, o final de mais uma peregrinação parece trazer promessas que as crianças e jovens se comprometem a levar para o dia a dia daqui para a frente: o Lucas que quer “ser mais feliz e ajudar os outros”, o Dinis que vai estar mais atento “e dar mais conselhos aos amigos” ou o Rui que vai passar a “rezar mais pela família e pelos amigos”.