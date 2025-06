Paz, clima e esperança. Os desejos dos mais novos no arranque da Peregrinação das Crianças

Mochila às costas, como boa peregrina. Nervosismo no sorriso e na fala, por sentir o peso da responsabilidade. “Aqui, sente-se muito mais. Tem muito mais gente. É outra experiência, é outra coisa”.

Sofia tem 13 anos e voou do Funchal para vir conhecer Fátima. À felicidade da estreia no chamado altar do mundo, juntou-se a honra de ser a cara de milhares de jovens: faz parte do grupo que recitou o terço aos microfones da Capela das Aparições, na vigília que inaugurou mais uma Peregrinação das Crianças do Santuário. “Até tenho medo de me esquecer de como rezar!”, confessava uma amiga de Sofia, minutos antes do início da recitação, que juntou dezenas de pessoas.

Na cabeça e orações destes jovens, há uma palavra que parece ir ecoando: esperança. Seja pelo fim das guerras ou pela erradicação da “maldade que afeta tantas pessoas”, Sofia espera receber um mundo melhor daqui a um par de anos, quando chegar à maioridade. A receita para isso tem tanto de simples como de complicado.

“É ter esperança que isto melhore. Apesar de tudo, temos de estar todos juntos e nunca desistir. É seguir o exemplo de amor incondicional de Maria”, apela, combinando numa só frase (e sem se aperceber) as duas inspirações para a Peregrinação das Crianças deste ano: Nossa Senhora e o Jubileu da Esperança, comemorado em 2025 pela Igreja Católica.