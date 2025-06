"O desporto tem de ser alimentado, mas não só com dinheiro. É com formação”

Já falámos de várias atitudes que não dignificam a atividade, também no desporto de alta competição, mas sobre especificamente a violência no desporto parece que ainda é um tema um pouco tabu. Não deveria existir uma reflexão crítica mais abrangente sobre este tema?

Obviamente que sim. Este é um problema que vem de longa data e nós, às vezes, constituímos fóruns de discussão e isto é colocado sempre à margem. Ouvi, ontem, as declarações de um dirigente desportivo - quando são os da minha cor ou do meu lado, tento logo dizer que isto é comum a todos os clubes, mas quando eu me sinto ofendido eu ergo a bandeira de que estou a ser martirizado, estou a ser discriminado, então, quero que os outros me peçam desculpa.

Então, é preciso melhorar a formação destes agentes desportivos...

Sem dúvida, sem dúvida, porque, depois, qualquer coisa é sempre o árbitro e todos nós temos motivos de queixa de termos sido desfavorecidos.

Eu não tenho dúvidas de que tem sido melhorada a formação dos árbitros, tem sido melhorada a formação dos atletas, cada vez mais. Ainda recentemente, quando Portugal ganhou esta competição da Liga das Nações, imediatamente a seguir, ao términus do jogo, foi entrevistado um dos nossos jogadores, neste caso o Vitinha, e é importante olhar para aquela entrevista e ver a elevação com que ele consegue transmitir a sua opinião. Depois daquela descarga de adrenalina de ter ganho, de ter, realmente, explodido de alegria com os seus colegas, que é legítimo, e onde também se notou que Portugal não foi favorecido nem foi prejudicado, foi um jogo até muito leal, muito digno, olhamos para o jogo até com essa satisfação, porque não foi uma questão de sorte, foi uma questão, realmente, de brilho, de qualidade, de excelência. Depois, vemos um jogador que chega a um "flash interview", ali logo, imediatamente a seguir, com uma elevação, com uma dignidade... Isto mostra. claramente. que há uma formação dos desportistas, cada vez mais, com as academias...

Os dirigentes não acompanharam?

Tenho essa certeza: os dirigentes não acompanharam, mas a todos os níveis, porque também os dirigentes deviam ter uma formação ao nível daquilo que são as leis do jogo, que não percebem, só percebem quando são prejudicados. Deviam ter formação ao nível daquilo que é ética desportiva, sem dúvida, e deviam, sobretudo, ter uma perceção de que o desporto tem de ser alimentado, mas não só com dinheiro: é com formação.

E o desporto tem esta vertente, isto é, alimentamos o futuro do desporto criando camadas jovens, onde também é preciso pensar e refletir no que se vê. Em algumas situações, o que nós encontramos por este país fora é uma vergonha, porque vemos esta ansiedade, um enorme frenesim de ter de ganhar e, depois, encontramos dirigentes que se portam mal e que, com os seus insultos, incendeiam as bancadas. Também aqui era importante uma atitude muito proactiva no sentido de valorizar o desporto e de entender que, às vezes, uma derrota para os mais novos é um grande ensinamento e tem uma grande pedagogia. O desporto tem estas várias dimensões. A derrota num jogo não significa a fraqueza, porque a grandeza do desporto está nesta capacidade de aprendizagem constante e nisto não tenho dúvida de que os dirigentes não acompanharam, porque também tudo isto é feito com aquele estilo fleumático das massas associativas. E as pessoas têm dificuldade em admitir que o outro ganhou por mérito próprio, não é?