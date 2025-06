Veja aqui "Leão do Peru", um comovente documentário sobre Prevost missionário

O Vaticano divulgou esta sexta-feira o documentário "Leão do Peru", sobre a passagem do atual Papa por aquele país sul-americano.

Com cerca de 45 minutos, o documento inclui comoventes testemunhos de habitantes, de paroquianos, jovens e adultos, de sacerdotes e religiosos das diversas aldeias, cidades e bairros peruanos por onde passou Robert Francis Prevost, o Papa Leão XIV.

O itinerário do seu passado missionário inclui a participação alegre e carinhosa das gentes de Chulucanas, Trujillo, Lima, Callao e Chiclayo.

Entre episódios inesquecíveis e confidências, muitos ainda estão comovidos com o impacto da notícia da eleição do seu “Padre Robert” para Sucessor de Pedro e, alguns revelam mesmo as mensagens que o novo Papa continua a enviar-lhes por telemóvel.

O documentário está acessível no Canal YouTube de Vatican News (apenas em três línguas: espanhol, italiano e inglês).