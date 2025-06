Vaz Patto: ​"Usar a fome como arma é um crime de guerra"

“É tempo de gritar pela paz” é o título da mais recente nota da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Os mais recentes acontecimentos no Médio Oriente, em particular a guerra entre Israel e o Irão, fazem aumentar o volume deste grito pela paz?

Sim, sem dúvida. Foi uma tragédia que se seguiu a outra. Cada uma delas tem a sua especificidade. Também é bom que uma não nos desvie a atenção da outra. E é bom sempre refletir sobre estas questões à luz do direito e da ética, não as aceitando acriticamente como se os fins justificassem os meios, apesar de, como sabemos, haver de facto uma ameaça.

O eventual armamento nuclear do Irão é uma ameaça a Israel, mas a questão é saber se esta era uma conduta aceitável, do ponto de vista do direito e da ética. Há a questão da chamada guerra preventiva. Também foi bastante analisada e discutida quando foi a guerra do Iraque. Nem o direito internacional nem a doutrina da Igreja aceitam a guerra preventiva e a encíclica "Fratelli Tutti" é muito clara nessa questão. Porque a justificação de um hipotético ataque quando esse ataque ainda não está em execução ou é iminente dá origem às maiores arbitrariedades, como aconteceu na guerra do Iraque, em que se invocava a presença de armas de destruição maciça que, depois, não foram encontradas.

Neste caso do Irão, o que aconteceu foi que há um incumprimento da parte do Irão em relação a algumas obrigações de controlo, em relação ao armamento nuclear, não há como o negar. Mas, depois, entra-se numa lógica que já não é uma lógica defensiva, é uma lógica de retaliação, de vingança, Entra-se numa escalada interminável: a um ataque responde-se com outro ataque, cada vez mais grave, cada vez mais danoso, do ponto de vista também das consequências para os civis.

Racionalmente, podemos pensar "será que, depois de tudo isto, pode o Irão, o governo ou povo do Irão, ter um sentimento de menor hostilidade, até de menor ódio em relação a Israel?" Pelo contrário, tudo isto agrava este clima e, mesmo para os cidadãos de Israel, daqui não resultará, certamente, um clima de paz e de segurança. Pelo contrário: a tendência será para se agravar cada vez mais.