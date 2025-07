D. Ivo Scapolo despede-se de Portugal: "Continuem a ser um povo acolhedor"

Já encontrou o Papa Leão XIV?

Encontrei-o antes de ser eleito Papa, de maneira especial, durante a Jornada Mundial da Juventude. Porque, segundo o protocolo que foi fixado, havia o lugar do núncio e, logo a seguir, era o lugar do prefeito do Dicastério para os Bispos. Então, nos vários eventos da Jornada Mundial ele sentava-se a meu lado e, enquanto esperávamos a chegada do Papa, houve várias ocasiões para podermos falar e também partilhar aquele lindos momentos da JMJ. Depois, encontrei-o em Roma, na sede do Dicastério para os Bispos.

Ficou surpreendido com a eleição?

Mais do que surpreendido, fiquei feliz de saber que ele foi escolhido. Nestes encontros que tive com ele durante a Jornada Mundial e depois, também nos outros contactos que tivemos, vi que ele é uma pessoa boa, sensível, atenta, que sabe ouvir as pessoas. Ele sabe o que quer fazer e faz com delicadeza mas, ao mesmo tempo, com determinação.