Bispo Forças Armadas: Ninguém fique indiferente "perante a pobreza envergonhada"

O Bispo sublinhou que “a paz que Maria nos pede não é simples ausência de guerra. É o fruto de vidas reconciliadas, de sociedades justas, de comunidades onde se vive o Evangelho”. “A paz verdadeira começa no coração de cada um”, acrescentou.

O prelado pediu ainda aos peregrinos que sejam "também voz ativa na construção de uma sociedade mais justa; cuidando do ambiente, defendendo os direitos dos mais vulneráveis, promovendo a verdade, a educação, a cultura do bem comum".

“Como Maria, abramos espaço para que o Espírito Santo faça de nós instrumentos de paz com justiça, testemunhas da esperança que não engana. Que o Senhor nos revista com as vestes do Homem Novo, para que, como Igreja em vigília, sejamos no mundo sinais vivos da ternura de Deus”, concluiu.

De acordo com o Santuário de Fátima inscreveram-se para esta Peregrinação de Julho 63 grupos e mais de 2 mil e 800 peregrinos. Esta noite, no recinto havia peregrinos de 4 Continentes. África com representantes da Costa do Marfim e Senegal. Da América havia peregrinos do Brasil e dos Estados Unidos. Da Ásia contavam-se pessoas oriundas da Indonésia, do Sri Lanca e Vietname. E da Europa tinham-se inscrito peregrinos da Alemanha, Eslováquia, Espanha, Hungria, Irlanda, Itália, Malta, Ilhas Maurícias, Polónia, Reino Unidos e Portugal. Os serviços do Santuário estimam que na Procissão de Velas haveria mais de 10 mil peregrinos. Na Celebração presidida pelo Bispo das Forças Armadas estiveram ainda 51 sacerdotes, dois Bispos e um Cardeal