Reitor Santuário de Fátima diz que data das autárquicas "vai influenciar" número de peregrinos

Papa em Portugal: “Foi o Papa que tomou a iniciativa de o dizer"

Noutro plano, o reitor do Santuário de Fátima diz ter recebido com “grande alegria, com grande contentamento” a notícia da disponibilidade do Papa para visitar Portugal.

"Não faltarão motivos para o Papa vir a Portugal e para vir também a Fátima”, declara Cabecinhas.

O sacerdote sublinha o facto de ter sido o próprio Papa a tomar a iniciativa de afirmar a sua disponibilidade para visitar o nosso país. “Aliás o embaixador Fezas Vital fez questão de dizer [à Renascença e à Ecclesia] que foi o Papa que tomou a iniciativa de o dizer o que é ainda mais significativo”, sublinha.

“É com muita alegria que recebo essa notícia e, obviamente, a expectativa é a de que o Papa possa vir, possa vir a Portugal, possa visitar Fátima o mais depressa possível”, acrescenta.

Nestas declarações exclusivas à Renascença, o reitor de Fátima recorda que já em duas ocasiões o cardeal Prevost, atual Papa Leão XIV, esteve para presidir a uma Peregrinação Internacional.

“Arrumando alguma correspondência com o bispo desta diocese, D. José Ornelas, tinha uma carta dele em que confirmava as várias presidências atribuídas para este ano, no que diz respeito às peregrinações, e que incluía uma nota sobre que já tínhamos conversado, em que ele me diz, quanto ao cardeal Prevost, 'este ano não pode vir, mas já se comprometeu em 2026 de vir presidir uma peregrinação'”, recorda.

“Era ainda o cardeal Prevost, portanto, e esteve para vir por duas vezes. Não foi possível, há a expectativa de que ele possa vir agora como Papa Leão XIV”, acrescenta.

Quanto ao papel que, enquanto reitor, pode assumir na decisão de o Papa se deslocar a Fátima, Carlos Cabecinhas diz que “para além de rezar para que a visita se efetive”, não tem outro tipo de poder, porque “a visita depende sempre do convite, nomeadamente do episcopado português, e depende também da disponibilidade das autoridades portuguesas para acolher essa visita”.

“Também aí não tenho dúvidas que haverá total disponibilidade”, ressalva.