Guerra em Gaza. “Muitos dos que querem marcar fronteiras nunca lá puseram os pés”

“Ultrapassaram-se todos os limites do razoável, diria mesmo do compreensível” na guerra entre israelitas e palestinianos, começa por dizer à Renascença o editor da revista Terra Santa em Portugal. Para o padre João Lourenço nada justifica o nível de violência constante contra civis, nem o ataque de Isreal, esta semana, à igreja da Sagrada Família, a única paróquia católica em Gaza. “Dão como desculpa que foi uma peça de artilharia desenquadrada. Bem, são daquelas desculpas que podem parecer que justificam, mas não justificam a situação", afirma.

À pergunta “Israel perdeu a razão nesta guerra?”, responde: “não sei se alguma vez a teve. Pode ter tido a ocasião de responder a um ataque cínico, que foi o ataque do Hamas (em outubro de 2023), mas a situação já estava explosiva há décadas”.

O sacerdote e biblista - que já viveu em Jerusalém, onde se doutorou, e onde regressa sempre que pode – diz que a intolerância tem crescido em Israel, mesmo em relação aos cristãos. “Se eu passar de hábito alguns escarram para o lado!”, conta, dando ainda outro exemplo: “neste momento eu não posso pedir nem mandar livros religiosos para Israel, porque é um Estado judaico e só coisas judaicas é que podem sair ou entrar ali. Isto é inadmissível numa sociedade democrática”.

O conflito arrasta-se e tem responsabilidades repartidas, diz este responsável franciscano, para quem nenhuma das partes alguma vez se esforçou a sério para ultrapassar divergências, e hoje há terroristas dos dois lados. Da parte dos palestinianos "vivem esta situação há 70 anos, e nunca houve um esforço para colaborar, para se disponibilizarem a encontrar uma solução. A solução para eles é destruir Israel. Isso não é diálogo".

“Israel não quer, e os bandos terroristas da resistência palestiniana também não querem, porque no dia em que o fizerem, eles morrem. No dia em que Israel aceitar criar formas de convivência e de harmonia com os outros povos, os grupos também terroristas, fundamentalistas, de Israel, perdem o seu campo de batalha. E este é o drama para mim. Aquelas escolas rabínicas, e não só judaicas, são centros de formação também de terroristas”.

A outra parte que responsabiliza é a comunidade internacional, que João Lourenço acusa de, por ignorância ou incompetência, ter permitido a escalada da violência, que tem levado “milhares e milhares de pessoas a sofrer de forma cruel”. E sublinha que não se defende o povo palestiniano financiando terroristas.

“Não é compreensível que a comunidade internacional, quer da parte da Europa, quer das organizações das Nações Unidas, continuem a dar dezenas e dezenas de milhões de euros, para não dizer biliões, e a situação se mantenha. Para que é que serviram esses fundos, retirados dos nossos bolsos e dos contribuintes internacionais? Para fazer túneis e criar cidades subterrâneas para esconderijo de gente malvada. Isto não é aceitável!”, refere, indicando que muitos "chefes terroristas vivem istalados nos seus quartéis generais, com alta segurança. Se esse fundos fossem para o desenvolvimento e apoio às vítimas libertavam-se do controlo destes bandos".

"Temos dado subsídios para sustentar milhares de funcionários que ninguém sabe o que fazem. Quando Isreal invadiu Gaza havia 14 mil funcionários, sustentados pela União Europeia e pela ONU, que antes do 7 de outubro não alertaram para o que se estava a preparar, com a construão de túneis. Ninguém levantou a voz!".

O sacerdote dirige, por isso, duras críticas à ONU, que se está a tornar “irrelevante”. Diz que falta coragem e conhecimento, e não vê como as coisas podem mudar com o atual nível dos atuais atores políticos internacionais. “As Nações Unidas neste momento… olhe, para dizer de forma a que todos compreendem, não prestam para nada! Nem se sabe sequer para que é que servem neste momento! A própria comunidade Internacional devia pensar nisto. Não serve para nada neste conflito, como não tem servido para nada, antes pelo contrário, só para ser ridicularizada pelo senhor Putin na Ucrânia. Enquanto não nos libertarmos destas personalidades atrozes, não encontrarmos soluções”.

“Vemos, desde os acordos de Camp David, que o s desenhadores políticos, os marcadores de fronteiras, nunca puseram os pés naquela terra”, diz o padre João Lourenço, que não considera possível a s olução de dois estados nesta altura, porque não há condições para reconhecer um estado palestiniano.

“Vão reconhecer o quê? A Palestina não tem um Estado, não tem fronteiras neste momento, não tem um exército, não tem umas autoridades sólidas e consistentes, não tem infraestruturas, não tem um espaço para poder fazer um aeroporto e ter autonomia, não tem infraestruturas circulatórias condignas que lhe permitam autonomia”.

“O que é necessário é reconhecer que este é um povo carente, necessitado, acima de tudo e antes de mais, de uma organização interna, de um projeto de desenvolvimento, e colocar aquelas pessoas na maioria a trabalhar, a estudar, a desenvolver. Se em vez de fazer uma Riviera, o senhor Trump dissesse que ia construir ali um Silicon Valley, ou coisa parecida, isso sim”, afirma, considerando que a proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos não passou de um “devaneio”, uma “manobra de diversão” de “gente que não conhece a realidade”.

O padre João Lourenço não sabe se o objetivo último dos "movimentos mais fundamentalistas que compõem o governo israelita é tirar todos os palestinianos da Faixa de Gaza", mas avisa que "não é possível retirar dois milhões e meio de pessoas sem lhes dar um espaço".

Nesta conversa - gravada antes de se saber que o Patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, e o Patriarca ortodoxo Teófilo III foram a Gaza, para se inteirarem do estado de saúde do padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família, e das restantes vítimas do ataque àquela igreja - o padre João Lourenço sublinhou o papel que os líderes religiosos podem ter na busca de soluções para o conflito.

"Não sei se têm neste momento muita força, mas tem vindo a contribuir com ajuda concerta. E eu louvo muito a comunidade cristã e católica em Gaza - também há outras -, e tenho recebido testemunhos a dizer que ali querem ficar para ajudar a construir a paz".

Esta sexta-feira o Papa fez uma série de contactos telefónicos para acompanhar de perto a situação em Gaza e recebeu um telefonema de Benjamin Netanyahu, após o ataque israelita à Paróquia da Sagrada Família — a igreja para onde o Papa Francisco telefonava diariamente. O ataque resultou na morte de três pessoas e onze feridos.

Pela primeira vez, Leão XIV falou diretamente com o primeiro-ministro de Israel, apelando a um cessar-fogo urgente, bem como à proteção dos locais de culto.