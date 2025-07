O Parque Tejo já se chama Parque Papa Francisco. “É um gesto profético pela paz”, diz patriarca

Já o presidente da Câmara Municipal de Lisboa colou a forte adesão à JMJ (de cerca de um milhão e meio de jovens) ao “carisma do Papa Francisco” que, segundo Carlos Moedas, viu em Lisboa uma cidade “dos sonhos, do encontro e da esperança”.

“Às vezes, estou com os jovens e digo-lhes: ‘Acreditem no futuro!’. Mas, para isso, temos de fazer esse esforço de união e temos de fazer esse esforço de falar uns com os outros, num mundo tão polarizado. A mensagem do Papa Francisco era essa. O ‘todos, todos, todos’ era a capacidade de falarmos uns com os outros, era a capacidade de nos ouvirmos, nos compreendermos, da paz”, sublinhou, na intervenção durante a cerimónia, que contou também com a presença do antigo presidente da Fundação JMJ, D. Américo Aguiar, cardeal e bispo de Setúbal.

“Sinalzinho de esperança”

No recinto do Parque Tejo, esta quinta e sexta-feira cerca de sete mil e 500 escuteiros católicos e escoteiros de todo o mundo reúnem-se para o arranque do World Scout Moot, que vai decorrer em todo o país até 2 de agosto.