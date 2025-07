D. José Cordeiro: "Menos missas e melhor missa"

A liturgia é vida e tem também a capacidade de se ir atualizando. Faço esta pergunta porque nós temos cada vez mais entre nós comunidades oriundas de outras latitudes que se vão integrando. É necessária também uma readaptação da própria liturgia a essas populações migrantes que vêm?

Sim, na liturgia há aquilo que é intocável, que é substancial, que não se pode mudar, porque é aquilo que cria a comunhão, a unidade na igreja que permite dizer que é a liturgia católica, a linguagem verbal e a não verbal.

Mas dentro daquilo que é norma na liturgia há muita liberdade respeitando esta norma. Por isso é decisiva a tal formação de que falamos, porque sem formação cada um pode fazer conforme lhe apetece ao sabor das modas ou das circunstâncias em que vive. Nós temos que saber aquilo que é e aquilo que a igreja celebra e quer que celebre tal como Cristo nos deixou e como Ele mesmo celebrou. A partir daí podemos incorporar outras linguagens e sobretudo a linguagem não verbal, mas mesmo a verbal naquilo que são as propostas da oração da igreja.

Lembro, por exemplo, na oração universal, no momento da apresentação dos dons, na ação de graças, no acolhimento, em tantas outras formas para que a liturgia seja mais bela dentro da sua nobre simplicidade e ser simples não significa ser banal, porque quando nós celebramos com esta intensidade e profundidade e com a preparação a liturgia alimenta a vida e dá sentido à própria vida. Agora se é celebrar para cumprir um preceito ou porque nos apetece ou não nos apetece não estamos a ser pertença efetiva e afetiva da igreja, porque é a liturgia que faz a igreja, mas também é a igreja que faz a liturgia. Daí a liturgia ser este lugar decisivo de encontro com Jesus Cristo.

E a capacidade de integração que a igreja demonstra e que não se vê, por exemplo, agora, infelizmente, a outros níveis, em particular na sociedade.

Sim, a liturgia é chamada a uma constante conversão pessoal, pastoral e missionária e tem que acolher a todos, não deixar ninguém de fora e daí a preparação, a própria celebração e a continuação na vida, da missa à missão. Às vezes não sentimos isso noutras dimensões, até da própria igreja ou fora dela, mas todos aqueles que celebramos a Eucaristia sentimo-nos filhos e filhas de Deus e por isso irmãos e irmãs de uns dos outros, porque Cristo está presente na palavra que se proclama, nas ações litúrgicas, na pessoa daquele que preside, no corpo e sangue, mas o sujeito desta celebração é o povo reunido, é a assembleia, de todos quantos participam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Daí que todos são importantes e todos têm que se sentir acolhidos. E às vezes algumas celebrações são muito frias, porque as pessoas entram e saem sem que ninguém dê por conta, sem haver um gesto de hospitalidade, de acolhimento. E há tantos gestos e sinais na liturgia que permitem essa maior proximidade, onde todos nos sentimos iguais, porque a nossa distinção é apenas no serviço a Cristo e uns aos outros.

Por isso a liturgia não permite protagonismos, nem superficialismos, nem ideologias, porque é o mais concreto que existe a partir do mistério da encarnação e do mistério pascal que ilumina o encontro festivo.

E como aqui também se disse, hoje em vez do domingo falamos de fim de semana, porque o fim de semana não é uma linguagem cristã. Deve-se falar do início da semana, que dá o sentido para a semana. O domingo também é o dia do descanso, da família, do encontro.