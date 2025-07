Jubileu dos Jovens: O Papa no primeiro dia, uma surpresa para todos

Entre dezenas de bandeiras de todo o mundo, Leão XIV acenou a todos com entusiasmo, lembrando que, independentemente do homem, o Papa é uma fonte de inspiração e de júbilo para milhares de fiéis das mais diversas geografias.

Inesperado foi também que no final, depois de ter percorrido a praça e parte da Via della Conciliazione, no papa móvel, se dirigisse à multidão, pedindo a todos que “sejam sinais de esperança no mundo”, “sal da terra e luz do mundo”.

“Nos próximos dias, tereis oportunidade de ser uma força que pode dar uma mensagem de esperança, uma luz à cidade de Roma, a Itália e a todo o mundo. O nosso grito deve ser também pela paz no mundo. Digamos todos: “Queremos a paz no mundo!”, pediu, com insistência, num final de tarde luminoso e festivo, no Vaticano, que contou com peregrinos de 146 países, numa celebração presidida pelo Pro-Prefeito do Dicastério para a Evangelização, monsenhor Rino Fisichella.

Um jubileu, que se prevê que no próximo fim-de-semana reúna um milhão de jovens, na vigília e na missa com o Papa, e que João Batista, o jovem português com o mesmo nome do santo que anunciou Jesus, entende como oportunidade de “um novo caminho na fé”. “O Jubileu é isto: recomeçar, olhar para tudo o que fizemos, e perceber como podemos fazer melhor.”