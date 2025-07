Procissão de Castedo do Douro é única na Europa e quiçá no mundo

Procissão celebra o encontro e recorda que não estamos sozinhos

Sacrifício, mas também encontro, é esse o significado maior da singular Procissão da Penitência, de Castedo do Douro.

“Resumidamente, o Papa Francisco, nos últimos anos, antes da sua partida recente, vinha-nos a falar, em encíclicas, em vários textos e homilias, dessa tal cultura do encontro que era necessária no mundo, porque de facto, encontrarmo-nos após a pandemia, tem sido cada vez mais difícil. A falta de encontro, de dar o braço a torcer, de ir, por exemplo, ao encontro daqueles que ele nos falava, que estão fora, estão arredados da Igreja, que estão na periferia, tal como Nossa Senhora encontrou e tentou ajudar o seu filho no caminho para o Calvário”, observa o padre Daniel Coelho.

Para o jovem sacerdote de Castedo do Douro, enquanto não houver a cultura do encontro em casa, colocar um pouco de lado as redes sociais e o telemóvel às refeições, não nos encontramos, na verdade. E é muito disso que nos retrata também esta Procissão de Penitência, do encontro. Relembrar que não estamos sozinhos, vivemos dependentes dos outros”, defende.